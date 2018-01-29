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DGS artık 81 ilde yapılacak

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı'nın içinde bulunduğumuz 2018 yılında 81 ilde yapılacağını açıkladı.

AA | 29.01.2018 - 13:19..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) bu yıl 81 ilde yapılacağını bildirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının yükseköğretimle ilgili yapılan sınavların erişimini Türkiye'nin her noktasına yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

17 İLDEN 81 İLE ÇIKTI

"Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istiyoruz. Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Bu bağlamda daha önce de ALES'i 2018'de 81 ilde uygulama kararı almıştık. Ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS'ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 355 bin 645 aday DGS'ye başvurmuştu. Ancak aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabilmekteydi. Bu yıl 17 sınav merkezi kısıtlamasını kaldırıyoruz. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için DGS'yi 2018'de 81 ilde yapacağız."

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