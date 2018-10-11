DGS ek tercihleri başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikey Geçiş Sınavı ( DGS) ek tercihleri aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak.

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SON TARİH 16 EKİM

2018-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 11 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

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