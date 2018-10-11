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DGS ek tercihleri başladı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ek tercih dönemi bugün başladı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 12:09..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikey Geçiş Sınavı ( DGS) ek tercihleri aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak.

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DGS ek tercihleri başladı

SON TARİH 16 EKİM

2018-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 11 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

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