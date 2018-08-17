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DGS soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), soru ve cevaplarını yayımladı.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 17:10..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Temmuz'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), soru ve cevaplarını erişime açtı.

SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TERCİHLER 29 AĞUSTOS'TA

388 bin 215 adayın başvuru yaptığı sınavda, adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru yöneltilmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından 2018 DGS'ye katılım sağlayan on binlerce aday için tercih maratonu başlayacak.

DGS tercihleri, geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının 13 gün sonrasında alınmaya başlanmıştı. Bu bilgiler ışığında, 2018 DGS tercihlerinin 29 Ağustos Çarşamba günü itibariyle erişime açılacak.

DGS soru ve cevapları erişime açıldı

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Soru ve cevapları görüntülemek isteyen adaylara ÖSYM, 10 gün süre verdi. Buna göre 17 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.50'ye kadar bakabilecekler.

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