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DGS'deki ham puan kuralının iptali için şikayette bulundu

İdris Yavuz'un, DGS'de uygulanan 0,5 ham puan kuralına takıldığı için puanı hesaplanmadı. Yavuz, yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştaya sunulmak üzere İzmir İdare Mahkemesine dava dilekçesi verdi

AA | 01.09.2018 - 17:39..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 21 Temmuz'da yapılan DGS'nin sonuçları 16 Ağustos'ta açıklandı.

Sınavın açıklanmasının ardından sonuçlarına bakan İdris Yavuz, sayısal testte 60 sorudan 54'üne doğru cevap vermesine rağmen, puanının hesaplanmadığını gördü.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Bunu araştıran İdris Yavuz, yeni bir kural başlatıldığını ve getirilen yeni kurala göre 60'ar sorudan oluşan sözel ve sayısal testlerin her birinden 0,5 ham puan çıkaramayan adayın Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanının hesaplanmayacağını öğrendi.

Bunun üzerine İdirs Yavuz, yürütmenin durdurulması için Danıştaya sunulmak üzere, İzmir İdare Mahkemesine dava dilekçesini verdi.

DGS'deki ham puan kuralının iptali için şikayette bulundu

"PUANIMIN HESAPLANMADIĞINI GÖRDÜM"

Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümü mezunu İdris Yavuz, geçen yıl düzenlenen DGS'de 317 puan aldığını ve istediği üniversiteye yerleşemediği için tekrar sınava hazırlandığını belirtti.

Bu yıl düzenlenen DGS'den sonra umutlu olduğunu ancak sonuçlar açıklanınca şaşırdığını ifade eden Yavuz, "Bu netlerle Türkiye'de ilk 50'ye girmeyi beklerken sınava girilmemiş gibi puanımın hesaplanmadığını gördüm. Doğrularım yazıyor ama puanım hesaplanmamış. Sadece ben değil, 10 binlerce mağdur olduğunu tahmin ediyorum." diye konuştu.

"İMZA KAMPANYASI BAŞLATTIK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurduğunu belirten İdris Yavuz, "DGS kılavuzunda bu husunun yer aldığını ve bu kararı da 25 Nisan'da aldıklarını söylediler." dedi. Kural değişikliğinin sadece kılavuzda yer aldığını, giriş belgesi ve sınav kitapçığında böyle bir hususa değinilmediğini savunan Yavuz, "Bu durumdan etkilenenler olarak internet üzerinden imza kampanyası başlattık." ifadesini kullandı.

DGS'deki ham puan kuralının iptali için şikayette bulundu

"YKS'DE DEĞİŞTİ"

Aynı kuralın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) da olduğunu ancak gelen tepkiler üzerine kuralın değiştiğini anımsatan İsris Yavuz, aynı değişikliğin neden DGS'de olmadığını cevabını beklediklerini kaydetti.

"UÇAK MÜHENDİSLİĞİ İSTİYORUM"

Bu konuda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'tan destek beklediklerini belirten İdris Yavuz, "Bu kuralın değişmesi sonucunda 10 binlerce öğrencinin puanı hesaplanacak ve yerleşecekler. Herkesin puanı hesaplansa diğer öğrenciler de mağdur olmayacak çünkü ben mezun olduğum alanla ilgili tercih yapabiliyorum. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği istiyorum. Hedefim 2023'te yerli uçak projesine dahil olmak." şeklinde konuştu.


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