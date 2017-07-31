Dicle Elektrik: Kaçak elektrik kullanımı devam ediyor

26 Temmuz çarşamba günü, günlük bazda 85 bin 962 megavat elektrik tüketilerek bir rekor kırıldı.

Bölgelerinde kaçak elektrik kullanmaya devam eden aboneler bulunduğuna işaret eden Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay da, bazı mahallelerde kaçak elektrik kullanımına bağlı aşırı yüklenmeler olabildiğini ve bu nedenle arızalar oluştuğunu ifade etti.

"ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞLER"

Atalay, bölgede yaşanan arızalara ilişkin şunları kaydetti:

"Üzülerek takip ediyoruz ki, aldığımız tüm teknik ve hukuki önlemlere rağmen bazı vatandaşlarımız kaçak elektrik kullanmayı alışkanlık haline getirmiş. Kaçak elektrik kullananlar sebep oldukları zarardan kendini sorumlu görmüyor. Ancak tüm abonelerimiz şunu bilsin ki, bir yerde planlı bir kesinti duyurulmamış ise orada yaşanan kesinti elektriği kaçak kullananların yarattığı arızadır. Dicle Elektrik kanun neyi gerektiriyorsa yapmaya kararlıdır. Kaçak elektrik kullananlar en çok kendi komşusunun, hemşerisinin, çocuklarının hakkını kullanmaktadır. Sorumlu abonelerimiz, kendi haklarını korumak ve kaçağı önlemek için her zaman şirketimize destek olmalıdır."