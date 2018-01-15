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Dicle kenarında öldürülmüş su samuru bulundu

Diyarbakır Sur'da Dicle Nehri kenarında bulunan su samurunun silahla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

AA | 15.01.2018 - 19:59..
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Sur Yeşil Vadi Mahallesi'nin Dicle Nehri kenarında ölü su samuru gören mahalle sakinleri durumu Orman ve Su işleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne iletti.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay yerine gelen ekipler yaptığı ilk incelemede, su samuruna silahla ateş edildiğini belirledi.

15. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Erdal Seven AA muhabirine, su samurunun neslinin tehlike altında bulunduğunu belirterek, "İlk incelemeye göre silahla ateş edilmiş. Kimin ateş ettiğinin belirlenmesi için durum güvenlik güçlerine iletildi." dedi.

Dicle kenarında öldürülmüş su samuru bulundu

"BU HAYVANIN ZARARI YOK"

Mahalle sakinlerinden Ömer Kuzu, bilinçsizce avlanan kişilerin hayvanlara zarar verdiğini vurgulayarak, "Bu hayvanın hiç kimseye bir zararı yok." diye konuştu.

Servet Akyıl ise nehirde su samurunun yaşadığını belirterek, nehir kenarında önlemlerin artırılmasını istedi.

Dicle kenarında öldürülmüş su samuru bulundu











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