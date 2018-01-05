Difteri Yemen'de 46 kişinin hayatına son verdi

Yemen'de Ağustos ayında ortaya çıkan difteri salgınından 471 kişinin etkilendiği açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, 46 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.





İÇ SAVAŞ HASTALIKLA DA ÖLDÜRÜYOR

Ibb ve Hudeyde şehirlerinin salgından en çok etkilenen bölgeler olduğu belirtildi. Ülkede yaklaşık 3 yıldır devam eden iç savaşın yol açtığı beslenme yetersizliği, temiz su elde edilememesi ve tıbbi malzeme eksikliği gibi nedenlerden dolayı Yemenliler, kolera salgını başta olmak üzere difteri salgını gibi hastalıklarla mücadele ediyor.