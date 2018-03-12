Dikili açıklarında 130 Suriyeli yakalandı

Dikili sahil güvenlik ekipleri, hafta sonunda Dikili açıklarında devriye görevini sürdürdü.

Ekipler, cumartesi günü 50 kişilik, pazar günü ise 36 ve 44 kişi olmak üzere, hepsi lastik botlarda bulunan 3 ayrı grubu tespit etti.

İNSANİ YARDIM YAPILDI

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu tamamı Suriye uyruklu toplam 130 Suriyeli kaçak, yakalandı. Yakalananlar ilk olarak Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Burada Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göçmenlere insani yardım yaptı.

"AVRUPA'DA PARA VAR"

Suriyeliler arasında çocukların fazlalığı dikkat çekerken, kaçaklardan biri, "Burada bize iş yok, gelecek yok. Ama Amerika'da, Almanya'da, Avrupa'da para var. Ailemize bakmak ve çocuklarımıza gelecek hazırlamak zorundayız. Bu sebeple Avrupa'ya geçmeye çalışıyoruz." dedi.

Yakalananlar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.