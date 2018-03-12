taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.261
USD
3,8387
EURO
4,7226
ALTIN
162,74
PETR
65,1700

Dikili açıklarında 130 Suriyeli yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 ayrı lastik bottaki toplam 130 Suriyeli yakalandı.

DHA | 12.03.2018 - 15:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dikili sahil güvenlik ekipleri, hafta sonunda Dikili açıklarında devriye görevini sürdürdü.

Ekipler, cumartesi günü 50 kişilik, pazar günü ise 36 ve 44 kişi olmak üzere, hepsi lastik botlarda bulunan 3 ayrı grubu tespit etti.

İNSANİ YARDIM YAPILDI

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu tamamı Suriye uyruklu toplam 130 Suriyeli kaçak, yakalandı. Yakalananlar ilk olarak Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Burada Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göçmenlere insani yardım yaptı.

Dikili açıklarında 130 Suriyeli yakalandı

"AVRUPA'DA PARA VAR"

Suriyeliler arasında çocukların fazlalığı dikkat çekerken, kaçaklardan biri, "Burada bize iş yok, gelecek yok. Ama Amerika'da, Almanya'da, Avrupa'da para var. Ailemize bakmak ve çocuklarımıza gelecek hazırlamak zorundayız. Bu sebeple Avrupa'ya geçmeye çalışıyoruz." dedi.

Yakalananlar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Dikili açıklarında 130 Suriyeli yakalandı



Dikili açıklarında 130 Suriyeli yakalandı



Dikili açıklarında 130 Suriyeli yakalandı



Dikili açıklarında 130 Suriyeli yakalandı



Dikili açıklarında 130 Suriyeli yakalandı




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Teröristler cami ve okulları dozerle yıktı
Türkiye'ye sığınan Suriyeli Ali el E., PKK'nın, cami ve okulları dozerle yıktığını, çocukları zorla savaştırdığını ve kaçmak isteyenleri de kampa götürüp ölüme terk ettiğini anlattı.
Gaziantep'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep Nizip'te polis tarafından durdurulan araçta binlerce gümrük kaçağı paket sigara bulunurken, sürücü gözaltına alındı.
e-Devlet'ten artık vasiyet de sorgulanabilecek
Son günlerde büyük bir atılım yaparak birçok hizmeti vatandaşa sunan e-Devlet'te şimdi de vasiyetname sorgulanabilecek.
Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu
Elazığ’da bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv yanarak öldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

117
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

141
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

87
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

84
Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı

236
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

130
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM