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Dilan Çıtak Tatlıses: Paris'i Bodrum'a davet ettim

Dilan Çıtak Tatlıses, Paris Hilton'la yakın arkadaş olduklarını söyledi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 08:11..
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Dilan Çıtak Tatlıses: Paris'i Bodrum'a davet ettim

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kendisini Instagram’da takibe alan Hilton Otelleri’nin varisi Paris Hilton’u Bodrum’a davet ettiğini açıkladı.

"PARİS BENİ NEW YORK'A ÇAĞIRDI"

Önceki akşam Karaköy’deki bir mekanda sevenleriyle buluşan ve sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Paris Hilton’la defile için geldiği Antalya’da tanıştığını söyledi. Paris Hilton’un kendisini New York’a davet ettiğini söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses, “Ben de ona ‘İlk sen gel, seni Bodrum’da misafir edeyim’ dedim” diye konuştu.

Paris Hilton, geçen günlerde Instagram hesabından Dilan Çıtak Tatlıses'i takibe almıştı.

Dilan Çıtak Tatlıses: Paris'i Bodrum'a davet ettim

Dilan Çıtak Tatlıses: Paris'i Bodrum'a davet ettim

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