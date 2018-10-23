Dilan Çıtak Tatlıses: Ters hareket yaptım

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Nişantaşı'nda hastane çıkışında görüntülendi.

"BOYNUMDA SIKINTI VAR"

Fizik tedavi gördüğünü söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses, "Sahnede ters bir hareket yaptım. Boynumda bir sıkıntı var. Bu yüzden fizik tedavi görüyorum" dedi.

Uzun süredir birlikte olduğu Levent Dörter'le evlilik düşünüp düşünmediği sorusuna Çıtak, "Aslında düşünüyoruz ama iki seneyi bulur. Önümüzdeki sene bir albüm çıkartmayı düşünüyorum. O albümün ardından evlenebiliriz" yanıtını verdi.