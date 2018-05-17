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Dilan Deniz Çiçek Cannes'a gidiyor

Dilan Çiçek Deniz’i Cannes Film Festivali heyecanı sardı.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 06:51..
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Sinema dünyasının en önemli etkinlikleri arasında yer alan ve Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen Cannes Film Festivali’nin 71’incisi, 8 Mayıs’ta başladı. Dünyaca ünlü isimleri ağırlayan etkinliğin ödül töreni, 19 Mayıs’ta gerçekleşecek.

FRANSIZ MÜCEVHER MARKASININ YENİ KEŞFİ: DİLAN

Törene Türkiye’den Dilan Çiçek Deniz de katılacak. Dilan Çiçek Deniz, festivale Fransa’nın ünlü mücevher markası Messika Jewelry’nin davetlisi olarak gidecek. Oyuncu, ödül töreninde de markanın mücevherlerini takarak boy gösterecek.

Dilan Deniz Çiçek Cannes'a gidiyor

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