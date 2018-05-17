Dilan Deniz Çiçek Cannes'a gidiyor

Sinema dünyasının en önemli etkinlikleri arasında yer alan ve Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen Cannes Film Festivali’nin 71’incisi, 8 Mayıs’ta başladı. Dünyaca ünlü isimleri ağırlayan etkinliğin ödül töreni, 19 Mayıs’ta gerçekleşecek.

FRANSIZ MÜCEVHER MARKASININ YENİ KEŞFİ: DİLAN

Törene Türkiye’den Dilan Çiçek Deniz de katılacak. Dilan Çiçek Deniz, festivale Fransa’nın ünlü mücevher markası Messika Jewelry’nin davetlisi olarak gidecek. Oyuncu, ödül töreninde de markanın mücevherlerini takarak boy gösterecek.