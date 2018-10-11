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Dile gelenle gelmeyen arasında: Yürüyen Kelimeler

Bu kelimeler yürüyor… Eduardo Galeano’nun yarattığı dünyadan sayısız pencere açan bir yol haritası…

Özel İçerik | 11.10.2018 - 12:08..
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yürüyen kelimeler

Galeano, sözlü tarih geleneğini takip eden, poetik ve politik sesiyle, Latin Amerika’nın kolektif deneyiminde yatan özgürlük ruhunu körüklüyor.

Yola çıkan kelimeler, siz kapağı kapattığınızda dahi büyüsü devam edecek bir hikayenin peşine düşüyor…

Yürüyen Kelimeler - Eduardo Galeano

(Eduardo Galeano)

YÜRÜYEN KELİMELER

Yürüyen Kelimeler, zamanın ve mekanın içinden devrilmiş, Latin Amerika’nın bilinç örgüsünü oluşturan düşler, efsaneleri ve anekdotlardan oluşuyor.

Galeano, Latin Amerika’nın kültürel belleğinden besleniyor. Öyle ki, mitolojiye ve kutsal değerlere temas ederek, sıradanlıkla olağandışılık, insanlarla hayvanlar, gökyüzüyle yeryüzü, yaşamla ölüm, dile gelenle gelmeyen arasındaki tüm bariyerleri kaldırıyor.

Sürükleyici ve sarsıcı bu kelimeler, kitap boyunca sizi büyüleyen enfes bir yolculuğa dönüşüyor. Kapağını kapadıktan sonra bile sizi büyülemeye devam edecek; hazır olun…

Yürüyen Kelimeler - Eduardo Galeano

Yürüyen Kelimeler

Eduardo Galeano

Çev.: Bülent Kale

Sel Yay.

S.: 320

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Damla Karakuş

[email protected]

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