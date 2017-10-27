Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan HDP'li Dilek Öcalan, kayyumlar atandığını ve böylece kütüphanelerin Kur'an kursuna çevrildiğini söyleyerek belediyelerin HDP'ye geri verilmesini istedi.

Dilek Öcalan'ın konuşması şu şekilde;

"KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL FAALİYETLERİ YOK EDİYORLAR"

"Değerli milletvekilleri, elbette ki AKP saray iktidarının en temel yöneldiği kazanımlar kadın çalışmaları olmakla birlikte, bununla sınırlı kalınmamıştır. Halk iradesinin yerine atanan kayyumlar, belediyelerin hayata geçirdiği tüm kültürel ve toplumsal faaliyetleri birer birer yok etmeye çalışmaktadır.

Dilek Öcalan Meclis'te kayyum atamalarını eleştirdi VİDEO

KÜTÜPHANELER KUR'AN KURSUNA ÇEVRİLDİ

Kayyumlar birçok belediyede açılmış olan kreşleri, kütüphaneleri, kültürevlerini ve merkezlerini kapatmış ya da faaliyetlerini değiştirmiştir. Örneğin, birçok kreş il ve ilçe müftülüklerine tahsis edilmiş, Kur'an kurslarına çevrilmiştir.

HEYKELLER YIKILDI

Ana dilde hizmet engellenerek hizmet Türkçeleştirilmiştir. Birçok il ve ilçede DBP’li belediyeler zamanında mahallelere, parklara verilen isimler dahi, halka rağmen değiştirilmekten geri durmamıştır. Yine, DBP belediyeleri döneminde yapılmış çeşitli heykel, anıt ve semboller yıkılmıştır.

AKP saray iktidarının, yerelde kayyumlar vasıtasıyla yapmak istediği toplumsal hafızayı silmek ve asimilasyonu güncel politika hâline getirmektir. Özcesi, iktidarın yolsuzluk ve açık yakalamak, bununla mücadele etmek gibi bir derdinin olmadığı da ortadadır."