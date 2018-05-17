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Dilek Öcalan yeniden aday

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, yeniden Meclis'e girebilmek için harekete geçti.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 13:42..
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Dilek Öcalan yeniden aday

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi milletvekili listesini hazırlamaya başlayan terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Kandil'den gelen onaydan sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'ı yeniden listeye yazdı.

ŞANLIURFA'DAN ADAY

1 Kasım'da yapılan genel seçimlerde Şanlıurfa Milletvekili olarak seçilen Dilek Öcalan'ın yeniden Şanlıurfa'dan aday gösterilmesi bekleniyor.

HDP'nin örgütle olan bağlantısı, 1 Kasım'da yapılan seçimlerdeki oy oranının düşmesine neden olmuştu.

24 Haziran'da yapılan seçimlerde HDP'nin barajı geçmesi oldukça zor gözüküyor.

SOYADI İÇİN MECLİS'E GİREBİLİR

Teröristbaşının soyadını taşımak dışında bir özelliği bulunmayan Dilek Öcalan, Meclis'te görev yaptığı dönemde hiçbir başarılı çalışmaya imza atamadı.

Dilek Öcalan yemin etti VİDEO

Dilek Öcalan yeniden aday

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