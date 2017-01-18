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Dilenciler topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine sakladı

Konya'da dilencilere yönelik yapılan operasyonda aralarında çocukları ile birlikte dilenen kadınların da bulunduğu 15 kişi yakalandı.

18.01.2017 - 12:28
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Meram Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin farklı noktalarındaki dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında çocukları ila birlikte dilenen kadınların da bulunduğu 15 kişi yakalandı.

EKMEĞİN İÇİNDEN PARA ÇIKTI

Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen 15 kişinin yapılan üst aramasında yaklaşık 300 lira para bulundu. Bazı dilencilerin topladıkları madeni paraları, yakalanmamak için ekmek arası dönerlerin içine sakladığı ortaya çıktı.

Dilenciler topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine sakladı

Bu durumu fark eden zabıtalar ise şaşkınlarını gizleyemedi. Dilencilerin üzerinde çıkan paralara Kabahatler Kanunu gereği el koyulurken, her biri hakkında 109'ar lira idari para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri, dilencilere yönelik denetimlerin sıklıkla devam ettiğini belirtti.

Dilenciler topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine sakladı



Dilenciler topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine sakladı

Dilenciler topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine sakladı



Dilenciler topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine sakladı

Dilenciler topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine sakladı

Dilenciler topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine sakladı

Dilenciler topladıkları parayı ekmek arası dönerin içine sakladı

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