Dilencinin üzerinden tarihi madalyon ve sikke çıktı

Zonguldak Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde dilencilik yaptıklarını tespit ettiği H.D, Y.T, A.T. ile S.D.'yi işlem yapmak üzere belediyeye getirdi.

TARİHİ MADALYON VE SİKKE ÇIKTI

H.D.'nin yapılan üst aramasında tarihi madalyon ile sikke, diğer 3 dilencinin üzerinde ise bir miktar para bulundu.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde dilencilere yönelik yapılan uygulamada, dilencilik yaptıkları tespit edilen 4 kişinin müdürlüğe getirildiğini belirterek, "Birinin üzerinden tarihi madalyon ile sikke çıktı. Biz de durumu Ereğli Müze Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdik. İlk yapılan incelemede tarihi madalyon ve sikkenin çok eski oldukları belirlendi." dedi.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen bir miktar paraya da el konulduğunu anlatan Dursun, "Dört kişi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken ele geçirilen tarihi madalyon ve sikke, Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi." diye konuştu.