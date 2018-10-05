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Dinleme ekibinde yer alan FETÖ'cü yakalandı

Eski Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürü Peker, Ankara'da gözaltına alındı.

AA | 05.10.2018 - 07:50..
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FET

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu 210 sanıklı "VIP dinleme" davasında FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla yargılanan ayrıca Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince de hakkında gözaltı kararı bulunan Ömer Peker'i yakalamak için çalışma başlatıldı.

2 YIL KAÇABİLDİ

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekiple yapılan istihbarat çalışması neticesinde 2 yıldır aranan Peker, Ankara'da saklandığı adreste gözaltına alındı.

Peker, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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