taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.541
USD
4,7047
EURO
5,4560
ALTIN
193,59
PETR
73,0300

Dinlenmek için altına uzandığı kamyon üzerinden geçti

Şanlıurfa’da, tarlada çalıştığı sırada dinlenmek için altına uzandığı kamyon, ileri alınmak isterken üzerinden geçen işçi, ağır yaralandı.

İHA | 18.06.2018 - 09:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Siverek ilçesi kırsalında, tarlada saman yükleme işinde hamal olarak çalışan Suriyeli işçi Hüseyin A. (28), iddiaya göre dinlenmek için kamyonun altında uzandı.

Bir süre kamyonun gölgesinde uzanan Hüseyin A. yorgunluktan uyudu. Bu sırada kamyonu ileri almak isteyen ismi öğrenilemeyen sürücü işçinin üzerinden geçti.

Dinlenmek için altına uzandığı kamyon üzerinden geçti

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Kamyonun altına ezilerek ağır yaralanan işçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçi, daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

49
GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

90
Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

91
Kandil bayram boyunca bombalandı

Kandil bayram boyunca bombalandı

73
Bayramın bilançosu; 84 kaza, 67 can kaybı

Bayramın bilançosu; 84 kaza, 67 can kaybı

34
Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

79
Tatilciler Anadolu Otoyolu'nda kaldı

Tatilciler Anadolu Otoyolu'nda kaldı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM