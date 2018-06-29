Direksiyon başında kalp krizi geçirdi otomobil acile gird

Ankara'da yaşayan Suriyeli bir kişi seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Çocuklarının da bulunduğu aracı bir süre daha kullanmayı başaran Suriyeli, hastaneye kadar gitti.

ÇOCUKLAR YARA ALMADAN KURTULDU

Son ana kadar direksiyonu kontrol edebilen Suriyeli, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin duvarına çarparak durdu.

Kaza anında duvar dibindeki banklarda oturan personel ve vatandaşlar, ezilmekten kıl payı kurtulurken, sürücü kaza nedeniyle yaralandı. Aracın arka koltuğunda oturan 3 Suriye uyruklu çocuk ise kazayı yara almadan atlattı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi otomobil acile girdi VİDEO











ANKARA NUMUNE'YE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından hemen aracın yanına koşan sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü hastaneye alarak ilk müdahalede bulundu.

Şoka giren çocukları da acil servise alan hastane personeli, titreyen minikleri battaniyeyle sarmalayarak ısıtmaya çalıştı. Yaralı sürücü, hastanenin acil servisinde yapılan ilk yardın müdahalesinin ardından tedavisi tamamlanmak üzere ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.