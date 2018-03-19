taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.254
USD
3,9417
EURO
4,8394
ALTIN
166,10
PETR
65,7500

'Direniş Karatay' filminin galası yapıldı

Direniş Karatay filminin galası Konya Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 11:40..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Nefise Karatay, Alperen Duymaz, Burcu Özberk’in rol aldığı Direniş Karatay filminin galası KTO Konya Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde İstinye Park’ta gerçekleşti.

'Direniş Karatay' filminin galası yapıldı

Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kösedağ Savaşı ve döneme damgasını vuran ve Son Selçuklu Kahramanı olarak adlandırılan devlet adamı Emir Celaleddin Karatay’ın hayatından bir kesitin özgün bir senaryo ile beyaz perdeye uyarlandığı Direniş Karatay’ın galasında oyuncu kadrosu ve yapım ekibi hazır bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kars'taki interaktif müzeye ziyaretçi akını
Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir tabur askerin şehit oluşuyla literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen Kafkas Cephesi'nden adını alan Harp Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
'İstanbul Deyince' sahne alıyor
İstanbul’u, İstanbul üzerine yazılmış şiirlerle, şarkılarla anlatan 'İstanbul Deyince', Gayrettepe KATS Sahne’de izleyiciyle buluşuyor.
'Tutsak' filmi mayısta vizyona giriyor
Yapımcılığını Şenay Gürsoy’un, senarist ve yönetmenliğini Beyza Çimenot’un yaptığı gerilim ve dram filmi 'Tutsak', mayısta vizyona giriyor.
İntikam duygusunu derinlemesine işleyen oyun: Hamlet
İngiliz oyun yazarı William Shakespeare’nin 1599- 1601 yılları arasında kaleme aldığı trajedi türündeki oyunu olan ‘Hamlet’ kralın kardeşi tarafından öldürülüşüyle başlayan intikam duygusunu işliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

48
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

223
Nursel Ergin kızını sildi

Nursel Ergin kızını sildi

15
Afrin'de çember de kapandı

Afrin'de çember de kapandı

36
Kawa heykelinin yıkılması Cumhuriyet'i rahatsız etti

Kawa heykelinin yıkılması Cumhuriyet'i rahatsız etti

67
ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

49
Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM