'Direniş Karatay' filminin galası yapıldı

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Nefise Karatay, Alperen Duymaz, Burcu Özberk’in rol aldığı Direniş Karatay filminin galası KTO Konya Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde İstinye Park’ta gerçekleşti.

Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kösedağ Savaşı ve döneme damgasını vuran ve Son Selçuklu Kahramanı olarak adlandırılan devlet adamı Emir Celaleddin Karatay’ın hayatından bir kesitin özgün bir senaryo ile beyaz perdeye uyarlandığı Direniş Karatay’ın galasında oyuncu kadrosu ve yapım ekibi hazır bulundu.