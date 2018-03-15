Diriliş Ertuğrul'da İstanbul'un fethi müjdelendi

Diriliş Ertuğrul dizisinin 110. bölümü çarşamba akşamı ekranlara geldi. Sevilen dizinin bir sahnesinde Ertuğrul Bey'in eşi Halime Hatun bir rüya görür. Rüyasında kendisine Osman Bey ve İstanbul'un fethi müjdelenir.

Diriliş Ertuğrul – Halime'nin Rüyası ve İstanbul'un Fethinin Müjdesi VİDEO

İSTANBUL'UN FETHİ MÜJDELENDİ

Rüyasında Halime Hatun ile konuşan, "Bu topraklardan nice yiğitlerden geldi geçti. Osman da bu yiğitlerin en kutlularından olacak inşallah. Osman ulu bir çınardır. Heybeti tüm cihanı saracak. Kökleri kıtalar aşıp tüm topraklara yayılacak. Onun neslinden gelicek bir yiğit peygamber efendimizin; "Constantine mutlaka fetih olunucaktır. O fetih eden komutan ne güzel komutan o ordu ne güzel ordudur." hadisine mashar olacaktır." sözlerini sarf ederek müjleri aktardı.