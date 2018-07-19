Diş ağrısı yüzünden ötanazi isteyen kadın tedavi oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Sunay Öztürk, daha beyaz diş isteğiyle girdiği operasyonların ardından tüm dişlerini çektirmek zorunda kalmış ve bu süreçte yaşadığı dayanılmaz ağrılar nedeniyle ötanazi istediğini belirterek, Türkiye'nin gündemine gelmişti.

DELİRTEN HASTALIĞA YAKALANDI

Öztürk'ün yardım çağrısı üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün girişimiyle, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri harekete geçti. Nöroloji Ana Bilim Dalında tedavi altına alınan Öztürk, halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen ağrılarından kurtulmaya başladı.

YAŞAMA SEVİNCİ GERİ GELDİ

Uzun süredir yemek yiyemeyen ve ağrıları nedeniyle sürekli gözyaşı döken Öztürk, tedavisinin olumlu sonuç vermesi üzerine, yaşama artık umutla bakıyor.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Öztürk, Gülhane'deki tedaviyle, yüzüne bıçak şeklinde saplanan şiddetli ağrılarının hafiflemeye başladığını söyledi.

"BAŞARISIZ AMELİYATLAR YÜZÜNDEN ÖTENAZİ NOKTASINA GELDİM"

Sağ alt çenesinde devam eden şiddetli ağrının da azaldığını kaydeden Öztürk, "Baştan bu ilaç tedavisi uygulansaydı bunlara hiç gerek olmayacaktı. Başarısız ameliyatlar geçirdim. Kesilen sinirler ağrıları tetikledi. Şu anda hocamız onları tamir ediyor. Ötanaziye kadar gelmem de bu yüzden oldu. Dayanılmaz ağrılar yaşadım. Hastaneye geldiğim günle yaşadığım ağrının şiddeti arasında dağlar kadar fark var. Keşke ameliyatlar olmasaydı, keşke böyle bir yol izlenmeseydi." ifadelerini kullandı.

"DİŞLERİMİN HEPSİ ÇEKİLDİ"

Öztürk, dişlerinin renginden rahatsız olduğu için tedaviye başladığını belirterek, "Gülemiyordum ama şu anki halime de çok pişmanım. Gittiğim ilk dişçi on tane dişimi kesti. Sonra ertesi gün alt çeneden on diş kesildi ve olay bu başladı. Sonra gittiğim diş hekimleri ve çene cerrahları... Bu arada kalp kapağımda hasar oldu. Yüksek tansiyon hastası oldum, dişlerimin hepsi çekildi." dedi.

"TAKMA DİŞ BENİM İÇİN SORUN OLMAZ"

Tek isteğinin ağrılarının tamamen son bulması olduğunu ifade eden Öztürk, bundan sonra tamamen takma diş kullanmanın bile kendisi için sorun olmayacağını söyledi.

"BİZE GELDİĞİNDE AĞRILARI MEVCUTTU"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Nöroloji Anabilim Dalı İdari ve Eğitim Sorumlusu ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Karadaş, halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen ağrı şeklinin tıptaki adının nevraljiform ağrı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Sunay Hanım'ın da 8 ay önce başlayan ağrı şikayetlerinden birisi de bıçak saplantısı şeklindeki nevraljiform ağrısıydı. Bize geldiğinde, yüzünün sağ tarafında ve baş bölgesinde ağrı sinirinin zedelenmesinden kaynaklanan ağrıları mevcuttu.

"AĞRILARIN TAMAMINA YAKINININ DÜZELDİĞİNİ GÖRDÜK"

Hastanın ağrılarının tamamına yakınının düzeldiğini gördük. Şimdi alt çenede günlük ısrarlı devam eden yüz ağrısında önemli bir oranda ağrısını azalttık. Bundan sonraki aşamalarda da düşük dozlarda ayarlama yaparak ağrısını hiçbir girişimsel işlem yapmadan farmakolojik tedaviyle ortadan kaldırmaya çalışacağız.

Bunu ortadan kaldırdıktan sonra da diş yönünden bir sıkıntısı var. Onlara yönelik diş hekimliğinden yardım alarak gerekli işlemleri yapmaya çalışacağız."