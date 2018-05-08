Diş eti rengi hastalıkların habercisi olabilir

Sadece yiyeceklere dikkat etmek sağlıklı olmak için yeterli değil. Aynı zamanda sağlıklı yaşamayı da hayatımıza adapte etmek gerekiyor.

DİŞ ETİ RAHATSIZLIĞI HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR

Durum böyle olunca sağlıklı yaşamamak bile bir yerden kendini belli ediyor. Örneğin diş etlerinden bir kişinin sağlıklı mı veya sağlıksız mı olduğunu anlamak mümkün. Tabii bu kişiden kişiye değişen bir durum olsa da yaşam tarzını iyi kontrol etmek gerekiyor.

Melanini fazla olan kişilerde saç, ten veya göz rengi bile farklı olur. Ayrıca diş eti rengini etkileyen en büyük faktörlerin başında sigara içmek geliyor.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ UYGULANIR

Diş eti iltihabı da önemli etkenlerden. Bu kişide ateşe, ağrıya ve ağız kokusuna neden olur. Diş eti iltihabında ise doktor, ağzı temizleyerek antibiyotik tedavisi uygulamasına başlar.