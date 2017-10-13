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Dış ticaret verileri açıklandı

İhracat birim değer endeksi ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 7,4 arttı.

13.10.2017 - 10:34
  1. Haberler
  2. Ekonomi

TİCARET

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

AĞUSTOS AYINDA 1,4'LÜK ARTIŞ

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5, yakıtlarda yüzde 12,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 7,4 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 geriledi, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,9, yakıtlarda yüzde 21,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 arttı.

GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN

İhracat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 yükseldi. Artış oranı gıda, içecek ve tütünde yüzde 8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,5, yakıtlarda yüzde 21,7 oldu.

İthalat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Artış gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,8, yakıtlarda yüzde 12,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 143,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,5 artarak, ağustosta 151,3'e ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ağustos 2016'da 129,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,7 artarak Ağustos 2017'de 145,4 olarak gerçekleşti.

Bu yılın temmuz ayında 148,6 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 3,7 azalışla ağustos ayında 143'e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ağustos ayında 127,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,6 artarak, bu yılın ağustos ayında 138,4 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ağustos 2016'da 113,1 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 6,4 puan azalarak bu yılın ağustos ayında 106,7 olarak kayıtlara geçti.

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