Dışişleri: ABD ile Patriot görüşmesi yapıyoruz

TSK tarafından her gün açıklanan öldürülen terörist sayıları nedeniyle psikolojisi bozulan HDP'li vekiller, şimdi de paylaşımlara sardı.

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Küflü evler moda olabilir

Mis gibi tatil dönüşünde küflenmiş bir şeylerle karşılaşmaktan kim hoşlanır? Tabi ki kimse... Peki küfü dekor olarak kullanmak nasıl fikir? Endişeye mahal yok. Kokmuyor! Bu küfler sadece keçe...