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Dışişleri: ABD ile Patriot görüşmesi yapıyoruz

Dışişleri Sözcüsü, Türkiye'nin ABD'den füze savunma sistemi Patriotları almak için görüşme halinde olduğunu söyledi.

İHA | 23.03.2018 - 11:26..
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri: ABD ile Patriot görüşmesi yapıyoruz

ABD İLE FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Sözcüsü, Dışişleri Müsteşarının önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi. Münbiç görüşmeleri kapsamında yapılacak ziyarette ABD ile ortak görüşe varma üzerine çalışılacağı belirtildi.

Dışişleri Sözcüsü, Türkiye'nin ABD'den füze savunma sistemi Patriotları almak için görüşme halinde olduğunu ifade etti.

Sözcü, Kuzey Irak'a yönelik olası bir operasyon için Bağdat yönetimiyle temas halinde olduklarını belirtti.

ERBİL'E DİREKT UÇUŞLAR...

IKBY'de uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili konuşan Dışişleri Hami Aksoy, Erbil'e direkt uçuşlar için hava sahasının açılmasının değerlendirildiğini söyledi.

Aksoy ayrıca şunları söyledi:

"AB Zirvesinden, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını bekliyoruz."

"Müsteşarımızın önümüzdeki hafta ABD ile çalışma grubu kapsamında Washington’a gitmesi bekleniyor."

DEVAMI GELECEK...

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