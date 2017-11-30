Dışişleri: ABD'nin YPG ile işbirliği endişe verici

Dışişleri kaynakları, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Halkları Kongresi'nde PYD'nin yer almayacağını açıkladı.

Dışişleri'nden yapılan açıklamalar şu şekilde:

YENİ SURİYE'DE REJİMİN İMZASI OLMAMALI"

"Milli diyalog kongresinde Suriyeli Kürtler olmalı, ancak terör örgütlerinin hiçbir rolü olmamalı.

Yeni Suriye'de rejimin imzası olmamalı.

"YPG İLE İŞ BİRLİĞİ ENDİŞE VERİCİ"

YPG'ye silah yardımıyla ilgili yapılan açıklamalar bizi tatmin etmiyor.

YPG ile bir saatlik iş birliği bile endişelerimizi arttırıyor. ABD'ye bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. YPG ile geçici ortaklığın ne zaman biteceği konusunda net işaret vermiyorlar."