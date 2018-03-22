taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.322
USD
3,9058
EURO
4,8357
ALTIN
167,29
PETR
69,3100

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yağmalamalara müsaade etmeyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli" dedi.

AA | 22.03.2018 - 10:27..
  1. Haberler
  2. Gündem

D

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afrin'deki yağma iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, "Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez." dedi.

"YÖNETİM VE GÜVENLİK YAPISINI DEMOGRAFİ BELİRLEYECEK"

Bakan Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini söyledi.

"GEREKEN ŞEY TERÖRİSTLERİN YOK EDİLMESİ"

Çavuşoğlu, Menbiç'teki plan uygulanmazsa yapılması gereken şeyin teröristlerin yok edilmesi olduğunu belirtti.

"TRUMP'IN SİSTEME BİRAZ DAHA HAKİM OLMASI GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını belirten Çavuşoğlu, "Trump'ın ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme biraz daha hakim olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ' SÖZÜ HER YER İÇİN GEÇERLİ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli." ifadesini kullandı.

"AB - TÜRKİYE ZİRVESİNDE VİZE SERBESTİSİ GÜNDEME GELECEK"

Bakan Çavuşoğlu, Varna'da yapılacak AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı
Doğan Medya Grubu dün Demirören Grubu'na satıldı. 890 milyon dolarda anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü
Kuzey Irak'ta 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda öldürülen terörist sayısı 50'ye yükseldi.
Kılıçdaroğlu'na göre Türkiye Finlandiya gibi olmalı
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşanan sorunların sebebini anlattı: Finlandiya gibi "İslami kurallara uymamaktan" kaynaklanıyor.
Doğan Medya işgalinde 3 subaya ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ'nün darbe girişiminde Doğan Medya Center'in işgali davasında, 3 eski subay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

65
İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

52
Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

29
Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

43
NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

109
Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

26
Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM