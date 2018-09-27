Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib anlaşması sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in bir başarısıdır. İran da buna destek verdi." dedi.

"ALMANYA ZİYARETİ ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Çavuşoğlu, "ABD, BM Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına yardımları kesti. Bu açığı kapatmak için diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretine ilişkin, "Bu ziyaretin önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz, yeni bir sayfa açmak için." değerlendirmesinde bulundu.