taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.496
USD
3,5338
EURO
4,0743
ALTIN
140,77
PETR
48,7100

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Azerbaycan temasları

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da.

19.07.2017 - 12:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ile Çavuşoğlu, Azerbaycan-Türkmenistan-Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Azerbaycan temasları

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanı Aliyev, toplantıda üçlü ilişkilerin geliştirilmesi için ilgili kararların alınacağından emin olduğunu belirtti.

"AZERBAYCAN- TÜRKİYE İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR"

İstanbul'da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi hatırlatan Aliyev, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

Aliyev'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Azerbaycan'da düzenlenen anma etkinliklerinin Türkiye'de memnuniyetle karşılandığını söyledi.

ERMENİSTAN'A DEĞİNİLDİ

Çavuşoğlu, Ermenistan ordusunun provokasyonu sonucu cephe hattında hayatını kaybeden siviller için Aliyev'e taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan'ın tüm alanlarda elde ettiği başarıların Türk halkı tarafından büyük sevinçle karşılandığını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bölgesel iş birliği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili konular da müzakere edildi.

Aliyev, Çavuşoğlu'ndan Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Azerbaycan temasları

Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı'na katılmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’la görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Azerbaycan temasları

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Azerbaycan temasları

ÜÇLÜ DIŞİŞLERİ BAKANLARI 4. TOPLANTISI

Memmedyarov ile görüşmenin ardından Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Azerbaycan temasları

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Azerbaycan temasları

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Azerbaycan temasları

İlginizi Çekebilir
'Uyuşturucuya Hayır' yürüyüşüne katılan muhtar azası
Konya'da mahallelilerle birlikte 'Uyuşturucuya Hayır' yürüyüşüne katılan mahalle muhtarı azası uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.
Mersin'de denizde uyuşturucu avı
Silifke limanına Lübnan’dan gelen gemiden atıldığı belirlenen 8 varilden 214 kilo 378 gram esrar ve 11 bin Captagon uyuşturucu hap çıktı.
Turkcell, olimpiyatlarda işaret diliyle konuşacak
Turkcell, "23'üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 2017"ye gelenleri işaret dili ile karşılıyor.
Drone'un getirdiği yüzükle evlenme teklifi etti
Trabzon'da, 27 yaşındaki gazeteci ebe olan sevgilisine drone ile sürpriz evlilik teklifi yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

124
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

58
FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

133
Bora füzeleri TSK'ya teslim edildi

Bora füzeleri TSK'ya teslim edildi

84
Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

47
Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

140
Tunceli'de 'teröre hayır' yürüyüşü düzenlenecek

Tunceli'de 'teröre hayır' yürüyüşü düzenlenecek

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM