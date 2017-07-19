Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Azerbaycan temasları

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ile Çavuşoğlu, Azerbaycan-Türkmenistan-Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanı Aliyev, toplantıda üçlü ilişkilerin geliştirilmesi için ilgili kararların alınacağından emin olduğunu belirtti.

"AZERBAYCAN- TÜRKİYE İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR"

İstanbul'da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi hatırlatan Aliyev, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti.

Aliyev'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Azerbaycan'da düzenlenen anma etkinliklerinin Türkiye'de memnuniyetle karşılandığını söyledi.

ERMENİSTAN'A DEĞİNİLDİ

Çavuşoğlu, Ermenistan ordusunun provokasyonu sonucu cephe hattında hayatını kaybeden siviller için Aliyev'e taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan'ın tüm alanlarda elde ettiği başarıların Türk halkı tarafından büyük sevinçle karşılandığını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bölgesel iş birliği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili konular da müzakere edildi.

Aliyev, Çavuşoğlu'ndan Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı'na katılmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’la görüştü.

ÜÇLÜ DIŞİŞLERİ BAKANLARI 4. TOPLANTISI

Memmedyarov ile görüşmenin ardından Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov katıldı.



