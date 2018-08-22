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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın kararı hukuka aykırı

Yunanistan'ın darbecilere kucak açma kararıyla ilgili olarak Dışişleri'nden tepki geldi.

AA | 22.08.2018 - 13:45..
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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Danıştayı'nın firari askere iltica hakkı vermesine ilişkin olarak "Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir" dedi.

"SKANDAL BİR KARARA İMZA ATILDI"

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada "Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

"Yunanistan Danıştayının bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir.

Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir."

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