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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a darbeci tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasıyla Yunanistan'ın darbecileri koruyup kolladığının ortaya koyulduğunu belirtti.

İHA | 20.04.2018 - 12:20..
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Dışişleri Bakanlığı tarafından, Yunanistan Danıştay'ının 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve Yunanistan'dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'yı serbest bırakması konusunda yazılı açıklama yapıldı.

"BU KARAR YUNANİSTAN'IN DARBECİLERİ KORUDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR"

Açıklama şöyle: "Özkaynakçı'nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan'ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca, Yunan yetkililer diğer darbeci hainlerin de önümüzdeki günlerde serbest kalacağı yönünde basına açıklamalarda bulunmaktadır. Bu durum, Yunan yetkililerinin iddia ettikleri gibi gözaltı süresine ilişkin basit bir uygulama olarak açıklanamaz. Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş darbeci hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetmek suretiyle, kamu vicdanını yaralayan böyle bir sonuca zemin hazırlamıştır. Darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam etmektedir."

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