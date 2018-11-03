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Dışişleri'nden Uganda Büyükelçiliğindeki görüntülere soruşturma

Dışişleri, Uganda Büyükelçisinin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntüleriyle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 13:26..
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Dışişleri'nden Uganda Büyükelçiliğindeki görüntülere soruşturma

Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uganda'da resepsiyon düzenlendi.

ROMALI KIYAFETİ GİYDİ

Resepsiyona Uganda'daki Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp ve yardımcısının Romalı kıyafetiyle katılması dikkat çekti.

Dışişleri'nden Uganda Büyükelçiliğindeki görüntülere soruşturma

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmış, Büyükelçi geri çağrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri'nden Uganda Büyükelçiliğindeki görüntülere soruşturma

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