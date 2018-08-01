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Dışişleri'nden ABD'ye: Aynıyla karşılık verilecek

ABD'nin, iki Türk bakan hakkındaki yaptırım uygulama kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

DHA | 01.08.2018 - 23:54..
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Dışişleri'nden ABD'ye: Aynıyla karşılık verilecek

Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir.

HUKUK SİSTEMİMİZE SAYGISIZCA MÜDAHALE

Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur.

GECİKMEDEN, AYNIYLA KARŞILIK VERİLECEK

ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir"

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