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Dışişleri'nden ABD'ye Kudüs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, BMGK'da Kudüs tasarısının ABD tarafından veto edilmesi kararına "Bu, ülkenin tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 18.12.2017 - 22:20..
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ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ettiği kararın hukuksuz sayılması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD'nin vetosuyla geçemedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin BMGK'da Kudüs tasarısının veto edilmesine sert tepki gösterildi.

ABD TARAFSIZLIĞI YİTİRDİ

Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:

"Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar tasarısının 14 olumlu oya karşı tek bir aleyhte oyla veto edilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası hukuk ve meşruiyet gözetilerek hazırlanan, tüm ülkelere Kudüs konusunda ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısında bulunan söz konusu tasarının ABD tarafından veto edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

KABUL EDİLEMEZ

ABD’nin oylamada yalnız kalmış olması, Kudüs’le ilgili kararının hukuk dışılığının en somut göstergesidir. BM Güvenlik Konseyi'nin bölgesel barış ve istikrar üzerinde yansımaları olacak böyle bir konuda tüm uluslararası toplumun iradesine aykırı olarak işlevsiz bırakılması kabul edilemez. Türkiye olarak Filistin Devleti’nin ve halkının her zaman yanında olmaya, başta BM Genel Kurulu olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Filistin’in haklı mücadelesini ve bu yöndeki çabalarını desteklemeye devam edeceğiz."

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