Dışişleri'nden yeni büyükelçi atamaları

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün gece bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

ESKİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATANDI

Buna göre, eski müsteşar yardımcılarından Cihad Erginay Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğine, Kaan Esener Türkiye'nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilciliğine, Murat Ateş Brezilya Büyükelçiliğine, Ümit Yardım Viyana Büyükelçiliğine atandı.

AB DAİMİ TEMSİLCİSİ MEHMET KEMAL BOZAY OLDU

Faruk Kaymakçı’nın Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na atanması üzerine boşalan Türkiye’nin Brüksel’deki AB Daimi Temsilciliği’ne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden önce AB’den sorumlu Müsteşar Yardımcısı olan Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi’nden önce Dışişleri Müsteşarı olarak görev yapan Büyükelçi Ümit Yalçın Türkiye’nin yeni Londra Büyükelçisi oldu.

Mustafa Pulak Prag, Korhan Karakoç Canberra (Avustralya), Füsun Aramaz Bükreş büyükelçileri oldu.

MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ MEHMET SAMSAR

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar Moskova Büyükelçisi, Kafkasya Orta Asya Rusya ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Şefik Vural Altay Buenos Aires Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Atina’ya da Kıbrıs Dairesi’nden Büyükelçi Burak Özügergin atandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun ataması yapılan büyükelçileri aramaya devam ederek yeni görevlerini bildireceği öğrenildi.