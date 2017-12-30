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Dışişleri'nden Yunanistan'a FETÖ'cü tepkisi

Bakanlık, Yunanistan'ın ülkeye kaçan FETÖ'cülerden birine sığınıma hakkı vermesine tepki göstererek "Darbecileri koruyan bir ülke olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

Haber Merkezi | 30.12.2017 - 20:16..
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Dışişleri Bakanlığı'ndan  yapılan açıklamada, Yunanistan'ın FETÖ'nün darbe girişimine katılan ve Yunanistan'a kaçarak siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeciden birine sığınma hakkı verdiği belirtilerek, "Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesi kullanıldı.

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZE ETKİSİ OLACAK"

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçleri ve sivillerden yüzlerce Türk vatandaşını şehit eden suçluların Türkiye'de adalet önünde hesap vermesinin Yunanistan tarafından yeniden engellendiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve iş birliğini göstermemiştir. Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır."

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