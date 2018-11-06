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Dislekside erken eğitimin önemi

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Atıf Tokar, "Disleksi zihinsel bir yetersizlik değildir. Ancak erken dönemlerde sağlanacak eğitim desteği son derece önemlidir" dedi.

AA | 06.11.2018 - 16:33..
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Ufuk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversitenin Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 1-7 Kasım Dünya Disleksi Haftası Farkındalık Paneli düzenlendi.

ERKEN EĞİTİMİN ÖNEMİ

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Atıf Tokar, panelde yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütünün disleksiyi bir hastalık olarak tanımlamadığını, disleksili bireylerin normal ve normalüstü zekaya sahip olduklarını belirterek, "Disleksi zihinsel bir yetersizlik değildir. Ancak çocukların akademik başarılarını doğrudan etkilemesi sebebiyle erken dönemlerde sağlanacak eğitim desteği son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Dislekside erken eğitimin önemi

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özel Eğitim Uzmanı Selin Yönet ise disleksinin özgül öğrenme güçlüğü çatısı altında bulunduğunu ve "fonolojik farkındalık becerileri, çözümleme becerileri, akıcı okuma becerileri ve okuduğunu anlama becerileri" şeklinde alt başlıklara ayrıldığını aktardı.

"İLETİŞİM İHTİYAÇLARI OLUYOR"

Disleksili çocukları sınıf içinde fark etmenin önemine de değinen Selin Yönet, "Bu çocukların erken dönemlerde masa başında didaktik bir çalışmadan ziyade, etkileşime ve iletişime ihtiyaçları oluyor. Disleksili çocuklar sesleri eşleştirmede, heceleri birleştirmede güçlükler yaşamaktadır. Eğitimlerde ulaşılabilir hedefler koymak, başarısızlıkla sonuçlanan öğrenim deneyimleri yaşanmaması için önemlidir" değerlendirmesini yaptı.

Dislekside erken eğitimin önemi

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