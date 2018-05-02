Diyaliz hastası öğrencisine evde ders veren öğretmen

Van'da sınıf öğretmeni Mustafa Soyalp, rahatsızlığı nedeniyle bazen okula gidemeyen diyaliz hastası öğrencisi 10 yaşındaki Mert Çiçek'e evinde ders veriyor.

ÖĞRENCİSİNİ EVDE GELECEĞE HAZIRLIYOR

Edremit ilçesindeki Eminpaşa İlköğretim Okulu'nda görev yapan Mustafa Soyalp, birinci sınıfta diyaliz hastası tanısı konulan öğrencisi Çiçek'i evinde geleceğe hazırlıyor.

Öğretmen Soyalp, tedavi sürecinde sürekli hastaneye gelerek öğrencisini yalnız bırakmayıp, ona moral kaynağı oldu. Hastalığı nedeniyle zaman zaman okula gidemeyen Mert'i sık sık evinde ziyaret eden Mustafa Soyalp, yıl kaybı yaşamaması için öğrencisine dersleri evde veriyor.

"ÖĞRENCİM UYUM SÜRECİNDE"

Anne ve babasıyla da kurduğu iletişimle Mert'in okula alışmasını kısa sürede başardıklarını anlatan Mustafa Soyalp, "Öğrencimiz 3 yıldır okula uyum sürecinde, sosyalleşme ve davranış konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadı. Hafta içi, hafta sonu hiç önemli değil, babasının telefonuyla istediği zaman bizi arayabiliyor. Bu durum, Mert'in sosyal, fiziksel gelişiminde ve beceriler kazanmasında önemli katkı sağladı." diye konuştu.

"OKULU EVE GETİRDİK"

Mustafa Soyalp, öğretmenlerin evlere de girerek ailelerle bütünleşmesi gerektiğini belirterek, "Ona neşe kaynağı, gülen yüzü olduk. Tedavi gördüğü 3 yılda hastane ve evinde yalnız bırakmadık. Okula gelmediği günlerde evine gelerek burada görüşüyoruz. Önceki gün sınıf arkadaşlarını da alarak yine evde ziyaret ettik. Kısacası okulu eve getirdik. Evde destek eğitimi vererek eğitim açığını böylece kapatmaya çalışıyoruz." dedi.



