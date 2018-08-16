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Diyanet İşleri Başkanlığı 35 ilçeye müftü atayacak

Diyanet İşleri Başkanlığından taşra teşkilatında açık bulunan kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen 35 ilçe müftüsü alınacağı bildirildi.

AA | 16.08.2018 - 01:05..
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavla alınacak ilçe müftüleri, en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu veya ilahiyat alanında doktora yapmış, sınava müracaatların bitiş tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 yıl görev yapmış, ihtisas kursu belgesine sahip ve ilçe müftüsü unvanında müktesebi bulunan, Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışan kişiler arasından seçilecek.

YAZILI SINAV 30 EYLÜL'DE

İlçe müftülüğü sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılacak. Yazılı sınav 30 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.

Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek.

Yazılı ve sözlü sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 puan almak gerekecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

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