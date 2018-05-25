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Diyanet Vakfı'ndan 10 bin Sudanlıya iftar

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Sudan genelinde 10 bin kişi için iftar organizasyonu yapıldı.

AA | 25.05.2018 - 00:50..
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Vakıf gönüllüleri, Sudan merkezli Munazzamat Aldawa Al İslamiyya Derneği iş birliğinde, başkent Hartum ile Beyaz Nil, Mavi Nil, Doğu Nil ve Umdurman kentlerinde iftar programları tertip etti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER

"İyilik Sofrası" adı verilen organizasyonlarda yemekler Sudanlı kadınlar tarafından hazırlandı.

Başkent Hartum kırsalında düzenlenen iftar programına katılan Osman Sadullah, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Güzel bir iftar yaptıklarını belirten Sadullah, "Biz her sene burada Türkiye ve İslam dünyasından gelen bağışlarla iftar yapıyoruz. Özellikle Türkiye Diyanet Vakfına şükranlarımızı arz ediyorum. Vakıf bize 4 yıldır iftar için yardımda bulundu. Hem ramazanda hem de kurbanda burada Türkler güzel çalışmalar yapıyor." dedi.

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