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Diyanet'in hac kuraları tarihi belli oldu

Hac ibadetini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını belirlemek için cuma günü kura çekilecek.

22.02.2017 - 16:11
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Diyanet'in hac kuraları tarihi belli oldu

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, cuma günü çekilecek kura ile belirlenecek.

2 MİLYONA YAKIN ADAY

Bu yılki hac için 1 milyon 892 bin 724 kişinin katılacağı kura, saat 15.00’te Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda bilgisayar ortamında basın ve kamuoyuna açık yapılacak. Kura sonuçlarına aynı gün saat 23.00’den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

KESİN KAYIT BELGESİNİN ÖNEMİ

Kurada kesin kayıt hakkı elde edenler, 27 Şubat-10 Mart 2017 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecekler.

ŞEHİT YAKINLARINA ÖNCELİK

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. 2017 yılı haccına müracaat eden şehit yakını (anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ve gazilerin (kendisi ve eşi) kayıtları ise 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında konaklama türüne ait hac ücretini yatırmaları şartıyla il müftülüklerinde yapılacak.

GİDİŞ-DÖNÜŞ TARİHLERİ

Hac çıkışları 31 Temmuz-26 Ağustos, dönüşleri ise 5-30 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak. Hac kesin kayıt işlemleri ve hac konaklama ücretleri ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen zamanlarda yapılacak.

EĞİTİM VE SEMİNERLER VERİLECEK

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle il ve ilçe müftülüklerince Nisan ayından son çıkış gününe kadar eğitim ve seminerler düzenleyecek.

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