Diyarbakır cazibe merkezi haline getirilecek

Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde yeniden inşa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara hız verildi. İçkale’deki Hz. Süleyman ve 27 Sahabe Camisi’nin düzenlenme çalışmaları tamamlandı. Cami çevresindeki düzenlemelerle bölge Diyarbakır halkının kullanımına açıldı. Ağır hasar gören tarihi yapıların restorasyonu da titizlikle yapılıyor. Koruma Amaçlı İmar Planı’na uygun olarak yapılan 44 konutun inşaatı sürüyor.

Tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi Sur ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin kazdıkları hendekler ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesi nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yürüten çalışmalarla "terör bölgesi" algısı ortadan kaldırılmak isteniyor. Terörden dolayı Suriçi'nde altyapının yanı sıra 2 bin 262 bina hasar gördü.

YIL SONU TAMAMLANACAK

Bölgede su, kanalizasyon ve elektrik alt yapısı sıfırdan kuruluyor. Evleri yıkılan vatandaşlar yeniden ev sahibi olmak için yetkililerle görüşürken, anlaşmalar da sağlanmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ilçede terör olaylarında zarar gören alanda, ilk etap olarak planlanan 44 geleneksel Diyarbakır evinin yapımı da sürüyor. Yetkililer Kasırlı Mahallesi, 229 adada bulunan 44 konutun Koruma Amaçlı İmar Planına uygun olarak inşa edildiğini bildirdi. 13 bin metrekarelik alanda inşa edilen konutların yıl sonu tamamlanması planlanıyor.

Terör saldırıları sırasında en ağır hasarı alan bölgenin simge yapılarından Kurşunlu Cami'nin tadilatı bölge mimarisinde kullanılan bazalt taşı ile yapılıyor. Yine bölgenin tarihi yapıları arasındaki Şehzadeler konağı, Paşa Hamamı, Çardaklı Hamamı ve 4 Ayaklı Minare ve Şeyh Mutahhar Camii de orijinaline sadık kalınarak restore ediliyor.

TURİZM MERKEZİ OLACAK

Dünyada Çin Seddi ile birlikte en uzun surun bulunduğu Diyarbakır'da yapılan bu yenileme çalışmaları ile tarihi boyunca 33 medeniyete ev sahipliği yapmış ve yüzlerce eser barındıran Diyarbakır'ın bölgenin turizm merkezi olması amaçlanıyor.

GAZİ CADDESİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Ticaret merkezi olan ve aynı zamanda Suriçi'nin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi ve yanında bulunan tarihi Yanık Çarşı'nın Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki çalışmalar da devam ediyor.

Projeyle 494 işyeri yeniden düzenleniyor. İlçenin önemli turizm ve ticaret aksı olan caddelerde yenileme çalışmalarının tamamlanmasından sonra cadde ve çarşının önemli bir çekim merkezi ve cazibe alanı haline gelmesi hedefleniyor.