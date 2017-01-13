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Diyarbakır'da teröre tepki mitingi

Terör örgütü PKK ve hain saldırıları Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde protesto edildi.

13.01.2017 - 17:48
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Platformu ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu öncülüğünde, vatandaşların katılımıyla düzenlenen "Teröre Lanet Şehide Saygı" mitingi ve sonrasında Türk bayrakları ile gerçekleştirilen yürüyüşle terör örgütü PKK'nın saldırıları kınandı.

SIK SIK SLOGANLAR ATILDI

Kulp Kaymakamlığı önünde düzenlenen mitinge, ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelen vatandaşlar sık sık tekbir getirdi, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "İdam isteriz" ve "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Mitingde, "Yeter artık, başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz", "Terörü yapana, destekleyene, terör üzerinden siyaset yapana lanet olsun", ve "Gençler dik durdukça bizi kimse yolumuzdan çeviremeyecek Reis" yazılı pankartlar da açıldı.

Diyarbakır'da teröre tepki mitingi

İSTİKLAL MARŞI VE KURAN-I KERİM OKUNDU

Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan mitingde, terör saldırılarında yaşamını yitiren güvenlik güçleri ve siviller için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. "Bunlar asla bizim temsilcimiz olamazlar" Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, mitingde yaptığı konuşmada, Kulp halkının teröre karşı hep dik durduğunu belirtti.

Diyarbakır'da teröre tepki mitingi

VATANDAŞLAR TERÖRÜ KINADI

PKK terör örgütünün savunmasız vatandaşları katlettiğini dile getiren Sözen, şu değerlendirmede bulundu: "Eğer biz bugün Türkiye halkı olarak bu hainlere, din düşmanlarına karşı sessiz durursak teröre kurban vermiş olduğumuz şehitlerin hatırasına saygısızlık etmiş oluruz. PKK terör örgütü de arkasındaki siyasi uzantısı da asla Kürt değildir, asla Kürt halkının temsilcisi değildir. Bunlar taşerondur, Kürt düşmanıdır. Bunlar asla bizim temsilcimiz olamazlar.  Vatandaşlar terörü lanetledi Mitinge katılan vatandaşlar, terör örgütü PKK'yı kınadı. dedi.

Diyarbakır'da teröre tepki mitingi

Vatandaşlardan Şefik Şeker, "Terörü lanetliyoruz. Onlar ancak sivilleri ve bebekleri katlederler" ifadelerini kullandı. Zülfü Türkoğlu, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini göstermek için toplandıklarını anlatarak, "Tüm terör örgütlerini lanetliyoruz. Terör örgütü saldırılarıyla yüzünü göstermiş oldu. Bu yolda hükümetimizin kararlılığını takdir ediyorum. İnşallah kökleri kurutulacak." diye konuştu. Konuşmaların ardından vatandaşlar açılan 140 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Kulp Kaymakamlığından Turgut Özal Mahallesi'ne yürüdü.

Diyarbakır'da teröre tepki mitingi

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