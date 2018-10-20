Diyarbakır yeni haliyle göz kamaştırdı

İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Diyarbakır'ın yeni halini gösteren bir klip yayınlandı.

PKK YIKTIKÇA DEVLET YAPIYOR

Terör örgütü PKK'nın yıkıntı şehir haline getirdiği Diyarbakır, devletin çalışmalarıyla eski günlerine kavuştu.

Hazırlanan klipte Yeni stadyum, Fırat Bulvarı ve Mezopotamya Bulvarları yer alırken bir çok noktanın yenilendiğine vurgu yapıldı.

Diyarbakır yenileniyor VİDEO

KAYYUMLAR DEVAM EDECEK

Mart 2019'daki yerel seçimlerde Diyarbakır'ı yıkan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin bölge kazanması halinde yeniden kayyumlar atacak.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Doğu ve Güney Doğu'daki birçok ilimizin kayyumlar sayesinde yapılandığını ifade etti.

Yeniden kayyumların atanacağını ifade eden Erdoğan, teröristlerin yıktığı şehirlerin yapılanmasına devam edileceğini de belirtti.