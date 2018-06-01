Diyarbakır'da 112 kilogram uyuşturucu yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Erdoğan, "Yurt içinde ve dışında en iyi operasyonları yaptık" dedi.

Rouvray Devlet Hastanesi'nde bir süredir açlık grevi yapan çalışanlar, taleplerine duyarsız kalan hastane yönetiminin binasını işgal etti.

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ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

Trump ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileriyle Avrupa Birliği'nin de tepkisini çekti. Vergi, Haziran ayının başından itibaren AB, Kanada ve Meksika'ya da uygulanacak.