Diyarbakır'da 112 kilogram uyuşturucu yakalandı

PKK'nın en gübüyk gelir kapısı uyuşturucuya Doğu'da göz açtırılmıyor. Emniyet ekipleri, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 112 kilogram kubar esrar yakaladı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Hani Emniyet Amirliği ekiplerince, ilçede huzur ve güvenliğin devamının sağlanması için yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 21 AH 172 plakalı araçta arama yapıldı.
Aramada, çuvallar içinde 111 kilo 680 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü M.G'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.