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Diyarbakır'da 16 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Hani ve Lice ilçelerine bağlı 16 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

08.05.2017 - 09:21
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Diyarbakır'da 16 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği kaydedildi.

OPERASYON YAPILACAK

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Lice ilçesine bağlı Abalı, Birlik, Şenlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Ecemiş, Daralan ve Duruköy, Hani ilçesine bağlı Serenköy, Uzunlar, Yukarıturalı, Kalaba, Topçular, Akçayurt ve Kaledibi mahallelerinde saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı duyuruldu.

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