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Diyarbakır'da 3 bin polisle asayiş uygulaması: 77 gözaltı

Bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat için, Diyarbakır genelinde 3 bin polisle asayiş uygulaması yapıldı.

İHA | 14.02.2018 - 23:36..
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Diyarbakır'da 3 bin polisle asayiş uygulaması: 77 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, İmralı’da hükümlü bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin önüne geçmek ve il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazasını sağlamak amacıyla, 3 bin polisle hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

77 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Çocuk, Foto Film, Havacılık Şube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uygulamada umuma açık 128 iş yeri denetlenirken, 2 bin 996 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

493 araç kokuya duyarlı köpekler yardımıyla arandı. İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan’ın yönettiği uygulamada telsizlerden sık sık anons geçilerek çelik yelek giyilmesi ve yapılan aramalarda dikkatli olunması istendi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 77 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 3 bin polisle asayiş uygulaması: 77 gözaltı VİDEO


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