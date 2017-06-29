taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.099
USD
3,5214
EURO
4,0223
ALTIN
140,85
PETR
47,5900

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Lice'de yapılan operasyonda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

29.06.2017 - 17:42
  1. Haberler
  2. İç Haber

Alınan istihbarat üzerine gece harekete geçen Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi Kutlu köyü Kerpiçören mezrasına operasyon düzenledi. "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait M-15 piyade tüfeği, 4 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 el bombası ve telsiz ele geçirildi.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde de 3 tabanca, 6 av tüfeği, diz üstü bilgisayar, 6 sırt çantası, telsiz mikrofonu ile yaşamsal malzeme bulundu.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan, "terör örgütü üyesi olmak" ve "kasten adam öldürmek" suçlarından aranan bir kişi de yakalandı.

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir
FETÖ'cü teğmen: Asker olarak sorgulanmam ağırıma gidiyor
Edirne'deki FETÖ soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 22 askerin yargılanmasına Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Çakma iç çamaşırlarını üreten iş yerini polis bastı
İstanbul polisi Sultangazi'de bir iş yerine yaptığı operesyonda ünlü markaların taklidi erkek iç çamaşırları ele geçirdi.
FETÖ'cü eski MİT'çiyi eşinin ihbarı yakalattı
MİT'ten FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen A.K., tartıştığı eşinin ihbarı üzerine sahte MİT kimliğiyle yakalandı
Malatya'daki FETÖ davasında kavga çıktı
Malatya’da terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin görülen duruşmada gergin anlar yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

Menajeri Emre Mor'u Türkiye'ye pazarlamaya çalışıyor

57
FETÖ'nün Almanya'daki sözde camisi

FETÖ'nün Almanya'daki sözde camisi

219
En çok Suriyeli bulunduran 10 il

En çok Suriyeli bulunduran 10 il

289
Reçber çifti Mikonos Adası'nda

Reçber çifti Mikonos Adası'nda

109
Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

Papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

139
Aziz Sancar: Müslümanım ve Allah'a inanıyorum

Aziz Sancar: Müslümanım ve Allah'a inanıyorum

207
Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

Fikret Orman'la Şenol Güneş'in arası bozuldu

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM