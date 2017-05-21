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Diyarbakır'da 4 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'ne bağlı 4 köyünde bölücü terör örgütüne yönelik yapılacak operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

21.05.2017 - 17:54
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ASd

Diyarbakır'da 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Dicle ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Dicle İlçesine bağlı olan Kurşunlu Köyü, Taşağıl Köyü, Kırkpınar Köyü ve Kayıköy Köyü'nde 21 Mayıs 2017 günü saat 17.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." dendi.

HANİ'DEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Öte yandan Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı 6 kırsal mahallede ise sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hani ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sivillerin zarar görmemesi amacıyla Hani ilçesine bağlı Kuyular, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kalaba ve Topçular mahallelerinde dün akşam 20.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı 17.00 itibarıyla kaldırıldı.

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