taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.711
USD
3,5532
EURO
4,1422
ALTIN
143,47
PETR
48,8500

Diyarbakır'da 420 kiloluk patlayıcı imha edildi

Kocaköy ilçesindeki patlayıcının imha edilmesi insansız hava aracı kamerası ile görüntülendi.

25.07.2017 - 09:12
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamı devam ettirilmesi, her türlü terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına devam edildiğini açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

Diyarbakır'da 420 kiloluk patlayıcı imha edildi

"420 KİLO AMONYUM NİTRATLA YAPILMIŞ BOMBA İMHA EDİLDİ"

"Bu bağlamda 23 Temmuz 2017 pazar günü saat 12.00 sıralarında elde edilen istihbari bir bilgiye istinaden, 24 Temmuz 2017 Pazartesi saat 05.40’tan itibaren icrasına başlanılan operasyonel faaliyet sonucunda, Kocaköy ilçesi Şaklat Köyü Ban Tepe mevkii bölgesindeki kullanılmayan su deposu duvarının bitişiğindeki taş yığını altına gizlenmiş vaziyette, 20 metre aralıklı, 2 ayrı mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olay yeri incelemesi neticesinde; mayın/el yapımı patlayıcı düzeneklerinin 6 adet jelikan bidon içerisine konulduğu, yaklaşık 420 kilogram Amonyum Nitrat kullanıldığı, Alfa Fire ateşleme anahtarı ve 8’li pil bloğu tekniğiyle infilaklarının planlandığı tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığı talimatı doğrultusunda delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmış, mayın/el yapımı patlayıcı kullanılan diğer malzemeler patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde tahrip edilmiştir."

Diyarbakır'da 420 kiloluk patlayıcı imha edildi

336 BİN 970 KÖK HİNT KENEVİRİ

Valilik açıklamasında, Hazro İlçesi Meşebağları Köyü sınırları içerisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına ilişkin elde edilen istihbari bilgiye istinaden 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü narko-terörizm operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamanın bu bölümünde şöyle denildi:

"18 ayrı mevkide toplam 336 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip yerinde imha edilmiş, olayın şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."


Diyarbakır'da 420 kiloluk patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'da 420 kiloluk patlayıcı imha edildi

İlginizi Çekebilir
Bingöl'de 1 PKK'lı teslim oldu
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
İngiltere'de 5 yaşındaki kıza onlarca iş teklifi geldi
Londra'da kaldırıma kurduğu stantta 50 peniye limonata sattığı için 150 sterlin ceza kesilen 5 yaşındaki kıza onlarca iş teklifi geldi.
Altın Elbiseli Adam hayatını kaybetti
Motosiklet tutkusuyla tanınan Barkın Bayoğlu geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Muğla'nın dolmuş tekneleri
Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan, milyonlarca yılda şekillenmiş bir coğrafi yapıya sahip.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e mektup

96
Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

20
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e: Hesap vereceksin

28
İngiliz Times: Batı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

İngiliz Times: Batı Erdoğan'a karşı sesini yükseltmeli

68
Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

Türkiye'nin S-400 alımı Pentagon Sözcüsü'ne soruldu

57
Nedim Şener 'hero' provokasyonunu yazdı

Nedim Şener 'hero' provokasyonunu yazdı

28
Juventus Bernardeschi'yi 40 milyon avroya aldı

Juventus Bernardeschi'yi 40 milyon avroya aldı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM